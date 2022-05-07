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نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت لمواجهة "حماس"

نتنياهو يدعو إلى إسقاط حكومة بينيت لمواجهة
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء السبت، حكومة نفتالي بينيت للاستقالة، وتشكيل حكومة "قوية" برئاسته تكون قادرة على مواجهة حركة "حماس"، على حد قوله.

العالم-الاحتلال

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو في حسابه على تويتر، على وقع أزمة كبيرة تواجهها حكومة بينيت، بما في ذلك على خلفية عدم قدرتها على منع سلسلة من الهجمات التي حصدت أرواح ما يزيد على 15 مستوطنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وقال نتنياهو الذي أسدلت حكومة بينيت الستار على 12 عاما متصلة قضاها في السلطة: "بدلا من محاربة الإرهاب، تنشغل حكومة الاحتيال والضعف برئاسة بينيت بإيجازات صحفية كاذبة. كالعادة ينسون الحقائق".

وتابع: "نتنياهو هو الذي أمر باغتيال أحمد الجعبري، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و(بهاء)أبو العطا القائد البارز في حركة الجهاد الإسلامي، وأمر بتمديد عملية حرس الحائط لمحاولة القضاء على السنوار ومحمد ضيف (قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس) خلافا لضغوط جهات مختلفة في إسرائيل".

وادعى: "في عهد نتنياهو، عرفت حماس أنها ستدفع الثمن. تحت قيادة بينيت يشعرون بضعفه – ويجرؤون".

وقال: "لا يوجد سبب لانتظار الهجوم القادم. يجب أن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. يجب تشكيل حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو على الفور، والتي ستعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".

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