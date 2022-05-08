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شاهد.. مسابقات ركوب الخيل في کنبدكاووس شمال شرق ايران

شاهد.. مسابقات ركوب الخيل في کنبدكاووس شمال شرق ايران
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

اقیم الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقات ركوب الخيل في مدينة كنبدكاووس بمحافظة کلستان( شمال شرق ایران) بمشاركة 67 خيلاً في 7 جولات على مسافتي 1000و 1200 متر .

العالم- منوعات

فيما يلي تتابعون صورا لهذه المسابقات:

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