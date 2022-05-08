بريطانيا تعلن دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا بـ1.6 مليار دولار

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يأتي ذلك قبل مكالمة مزمعة اليوم الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وذ أخرى إلى أوكرانيا.

ويرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريبا، التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.