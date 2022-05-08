بعد تهديدات 'أبو عبيدة'.. جيش الإحتلال يوصي 'المستوى السياسي' بعدم اغتيال السنوار

العالم - الاحتلال

ويأتي ذلك بعد التهديدات التي أطلقها الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، مساء اليوم.

وحذ أبو عبيدة، سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المساس برئيس الحركة في قطاع غزة ، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة: "إن أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو".

وأكد أبو عبيدة: أن من سيقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار.

يذكر أن عددا من أعضاء الكنيست ومسؤولين سابقين وصحافيين صهاينة دعوا إلى اغتيال يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.