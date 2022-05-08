الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد تهديدات 'أبو عبيدة'.. جيش الإحتلال يوصي 'المستوى السياسي' بعدم اغتيال السنوار

بعد تهديدات 'أبو عبيدة'.. جيش الإحتلال يوصي 'المستوى السياسي' بعدم اغتيال السنوار
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

كتبت يديعوت أحرونوت ان جيش الاحتلال أوصى المستوى السياسي بعدم إصدار قرار باغتيال يحيى السنوار في هذه الفترة، وان هيئة الأركان تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الآن، حسب ما قاله مسؤولون أمنيون كبار لموقع يديعوت.

العالم - الاحتلال

ويأتي ذلك بعد التهديدات التي أطلقها الناطق باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، مساء اليوم.

وحذ أبو عبيدة، سلطات الإحتلال الإسرائيلي من المساس برئيس الحركة في قطاع غزة ، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

وقال أبو عبيدة: "إن أي مساس بالسنوار سيؤدي لرد غير مسبوق وستكون معركة سيف القدس حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو".

وأكد أبو عبيدة: أن من سيقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ الكيان وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار.

يذكر أن عددا من أعضاء الكنيست ومسؤولين سابقين وصحافيين صهاينة دعوا إلى اغتيال يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة.

روابط ذات صلة

القسام: المساس بالسنوار أو أي من قادة المقاومة إيذان بزلزال بالمنطقة

حماس: تهديدات الاحتلال باغتيال السنوار وقياداتنا لا تخيفنا

رسالة تحذيرية من تل ابيب إلى السنوار..ماذا جاء فيها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش: اغتيال أي من قادة المقاومة وعلى رأسهم القائد السنوار سيفتح على العدو أبواب جهنم

'أرسلناهم إلى جهنم'.. شاهد.. كيف تدمّر القوات العراقية سيارة لـ'داعش' بعد مطاردتها

بعد تهديدات 'أبو عبيدة'.. جيش الإحتلال يوصي 'المستوى السياسي' بعدم اغتيال السنوار

تونس..وقفات احتجاجية للعاطلين عن العمل ضد قانون التشغيل

أمريكا تدين هجوم سيناء الإرهابي في مصر

مصر تعتقل مرشدين سياحيين بتهمة نشر فيديو التحرش بالسائحات