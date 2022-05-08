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من الخاسر في الحرب الروسية الاوكرانية؟

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث السياسي رياض عيد عن تفاصيل في الحرب الروسية - الاوكرانية تبين الخاسر و الرابح في هذه الحرب.

العالم- خاص بالعالم

وقال رياض عيد في حدیث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخباریة: الحرب في اوكرانيا قائمة مابين روسيا ومن وراءها الصين واوراسيا مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وبالتالي ما يجري هو حرب كونية تحارب اميركا والحلف الاطلسي بالانابة عنها حتى آخر اوكراني املاً باضعاف روسيا وانقلاب المشهد الداخلي في روسيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع ان "هذه المعركة محسومة لروسيا في البعد الاسراتيجي مهما دعمت اميركا واوروبا اوكرانيا بالسلاح، لان اليوم القيادة الروسية قالت ان اي نقل للاسلحة ومن اينما اتت الى اوكرانيا ستقصف"، مؤكدا على أن "كل هذه الاسلحة لا تغير شيئا في المشهد العسكري".

واوضح عيد ان اميركا تحاول ان تضغط على روسيا كي ينقلب الوضع الاقتصادي بالعقوبات التي رسمت ضدها، الا ان هذه العقوبات اتت بنتائج عكسية على الاتحاد الاوروبي واميركا والعالم برمته واستفادت روسيا من ارتفاع سعر الطاقة.

ورأی ان الولايات المتحدة هي المستفيدة من الحرب الاوكرانية واوروبا اوكرانيا تعدان اكبر الخاسرين، بحيث سيتغير المشهد الجيوسياسي برمته في اوكرانيا.

وشدد عيد علی ان روسيا ستكون المستفيدة الاساسية من هذه الحرب لان نتيجة الحرب ستحدث نظام عالمي جديد.

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من الخاسر في الحرب الروسية الاوكرانية؟