أمريكا تقترب من تسجيل مليون حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19

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وذكر تقرير لشبكة "أيه بي سي 6" الأمريكية، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تتوقع زيادة في حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 مع ارتفاع الحالات مرة أخرى.

ونقل التقرير عن الطبيب دارين مارينيس من مركز أينشتاين الطبي قوله "قد نكون جميعا قد اكتفينا من كوفيد-19، لكنه لم ينته بعد".

وأفاد مارينيس "نحن في خضم موجة آخذة في الارتفاع، وعندما تنخفض، يمكن أن يكون لديك سلوك أكثر خطورة، لكن الناس يحتاجون فقط إلى وضع ذلك في عقولهم. إنهم بحاجة إلى إجراء تقييمات للمخاطر/الفوائد الآن".