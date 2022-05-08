تفاعل کبير علی مواقع التواصل مع عملية العاد

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العينُ بالعين والسنُ بالسن والبادي أظلم. في وقت ظن كيان الاحتلال الاسرائيلي أنه يستطيع الاعتداءَ على المسجد الأقصى والمدنيين والأبرياء دون أي ردِّ فعل، جاءت العملياتُ التي ينفذُها شباب فلسطينيون لتثبِتَ أن وقتَ الفرار من العقاب قد ولى. وذكرت عملية إلعاد قادة الإحتلال والمستوطنين بكلام مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار قبل ايام قليلة، والذي توعد الإحتلال ودعا الى مقاومته بشتى الطرق والوسائل المتاحة.

وفي لبنان توجه المواطنون اللبنانيون في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التشريعية قبل التصويت داخل البلادوذلک في ظل أزمة إقتصادية حادة وازمة سياسية تهدد مؤسسات البلاد.

وانتقدت مواطنة لبنانية من طرابلس شمالي لبنان مواقف السياسيين من الازمة الاقتصادية وربطها بحزب الله، قائلة: "نحن نريد حسن نصرالله سني في طرابلس".

اما في مصر، فقد ظهر قبل أشهر الفنان المصري المعروف إيمان البحر درويش في شريط فيديو ينتقد فيه التضييق عليه من قبل السلطات المصرية، متوعدا بكشف الكثير في حال اعتقاله. منذ ذلك الوقت ولا اخبار عن الفنان ايمان البحر درويش، ليخرج المحامي الشهير خالد علي ويكشف ان درويش معتقل في سجون السلطات، منتقدا ما يحصل له خاصة وانه حفيد فنان الشعب وصاحب التاثير الاكبر على الموسيقى العربية والمصرية سيد درويش.

وفي الامارات، انشغل الشارع الاماراتي في اليومين الاخيرين بخبر عن وفات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان. ولم يخرج الخبر من مصدر رسمي، ما وضع المتابعين في جدل حول صحته وحول حال البلاد بعد الشيخ خليفة بن زايد.