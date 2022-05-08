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شاهد: انطلاق الانتخابات التشريعية اللبنانية في الخارج

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

توجه المواطنون اللبنانيون في الخارج، للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات التشريعية قبل التصويت داخل البلاد وذلك في ظل أزمة إقتصادية حادة وازمة سياسية تهدد مؤسسات البلاد.

العالم - لبنان

وانتقدت مواطنة لبنانية من طرابلس شمالي لبنان مواقف السياسيين من الازمة الاقتصادية وربطها بحزب الله، قائلة: "نحن نريد حسن نصرالله سني في طرابلس".

وتفاعل الکثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الانتخابات اللبنانية منهم "عبدالله حيدر" الذي كتب:"سأقترع بورقة واضحة ولأسماء واضحة وبقناعة تامة، ورضاً نفسي، واطمئنان إلى حجتي بين يدي الله. غدا ان شاء الله، سأقترع ولن أترك للأبالسة والشياطين الآتين ليعبثوا بعقلي ووطني. هو لك صوتي حيث يجب أن نكون سنكون".

وعلق "محمد العلي" على الضغوط التي تمارس على الناخبين في دول عربية لاسيما السعودية لانتخاب أحزاب معينة مناهضة للمقاومة، مغرداً:"السعودية التي يصول سفيرها في لبنان ويجول متدخلا في الانتخابات. اقترع فيها اللبنانيون تحت سطوة المنشار وأعلام القوات".

وفي نفس السياق غردت "هويدا القاق":"لا يجرؤ الناخبون المعارضون لسياسات دول الخليج (الفارسي) على إظهار انتماءاتهم والإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي تسيطر عليها القوات في الخارج".

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