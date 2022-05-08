ألمانيا تحذر من أسوأ مجاعة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية

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وأشارت في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد ام سونتاج" إلى أنه بسبب فيروس كورونا والجفاف الشديد والصراع في أوكرانيا، "ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بمقدار الثلث وهي عند مستوى قياسي".

وأضاف الوزير أن "برنامج الغذاء العالمي يقدر أن 300 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع وهذه التقديرات يتم تعديلها بشكل تصاعدي باستمرار. الرسالة هي أننا نواجه أسوأ مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية وملايين الضحايا".

وبحسب شولز، فإن "العديد من الدول تعتمد على المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية".