هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!

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أعلن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي حق سفير مملكة الخير البخاري التدخل في الانتخابات النيابية، معتبراً أن المذكور من النسيج اللبناني....!

تصريح نادر بتاريخ رؤساء الحكومات منذ ما قبل الاستقلال، أن يتجرأ ويصرح ويمنح أي سفير ما ذكره نجيب ميقاتي، وهذا الأمر يشكل إهانة للبنان بكل كياناته وخاصة الطائفة السُنية المحترمة...!

وهنا لا بد من التنويه إلى رئيس وصاحب جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام الذي أجاب لدى سؤاله حول ذلك، عبر شاشة الميادين بالحرف الواحد: إن الطائفة السُنية ترفض تدخل أياً كان من الخارج في شؤوننا السياسية والانتخابية....!

إننا نرفض ما صرح به نجيب ميقاتي جملة وتفصيلاً، ونعتبر ذلك دعوة للسعودية للتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وبالتالي مساءلته واستجوابه أمام المجلس النيابي، حتى لو أدى ذلك إلى طرح الثقة وفرز القوى السياسية النيابية.....!

السؤال: من يجرؤ من ممثلي الشعب الباقي لهم في السلطة حتى 15 أيار من الشهر الجاري؟

د. نزيه منصور