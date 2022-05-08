الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!

هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

في مقابلة تلفزيونية، وتحديداً على شاشة تلفزيون لبنان، شاشة كل اللبنانيين دون استثناء ..!

العالم - مقالات وتحليلات

أعلن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي حق سفير مملكة الخير البخاري التدخل في الانتخابات النيابية، معتبراً أن المذكور من النسيج اللبناني....!

تصريح نادر بتاريخ رؤساء الحكومات منذ ما قبل الاستقلال، أن يتجرأ ويصرح ويمنح أي سفير ما ذكره نجيب ميقاتي، وهذا الأمر يشكل إهانة للبنان بكل كياناته وخاصة الطائفة السُنية المحترمة...!

وهنا لا بد من التنويه إلى رئيس وصاحب جريدة اللواء الأستاذ صلاح سلام الذي أجاب لدى سؤاله حول ذلك، عبر شاشة الميادين بالحرف الواحد: إن الطائفة السُنية ترفض تدخل أياً كان من الخارج في شؤوننا السياسية والانتخابية....!

إننا نرفض ما صرح به نجيب ميقاتي جملة وتفصيلاً، ونعتبر ذلك دعوة للسعودية للتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وبالتالي مساءلته واستجوابه أمام المجلس النيابي، حتى لو أدى ذلك إلى طرح الثقة وفرز القوى السياسية النيابية.....!

السؤال: من يجرؤ من ممثلي الشعب الباقي لهم في السلطة حتى 15 أيار من الشهر الجاري؟

د. نزيه منصور

روابط ذات صلة

ميقاتي: لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي دون اقرار 4 ملفات

الكويت: نتطلع إلى استقرار لبنان وأمنه واستعادة عافيته

ميقاتي: التشكيك بعدم حصول الإنتخابات هو مجرد كلام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: حزب الله يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري

هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!

يوم انتخابي- عربي!

مصر.. 'مطب صناعي' يتسبب بمقتل شاب بطلق ناري!

العراق.. المستقلون بصدد تشكيل وفد للتفاوض حول مبادرتي الصدر والإطار

شاهد بالفيديو.. قيادي في حماس: في هذا الحال سنقتل قادة الاحتلال