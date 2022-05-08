من يلعب الدور الرئيسي في الحرب مع روسيا؟

العالم - خاص بالعالم

وقال د. مسلم شعيتو ان ليس من الصعب اثبات ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي حربا مع الناتو، لأن الحرب هي مجموعة معارك سياسية وثقافية واعلامية واقتصادية ونهايتا عسكرية، موضحا ان "الحرب العسكرية قد تكون في ساحة محددة او قد تنتشر، لكن المعارك الاخرى منتشرة في كل المعمورة".

وتابع شعيتو ان الولايات المتحدة تخوض حربا اعلامية باسلوب جديد وهو الكذب وتحضير الحقائق وقلبها وتزويرها واستعمال كل اشكال الفوبيا ضد روسيا.

ورأى شعيتو ان الولايات المتحدة هي التي تخوض هذه المعارك المختلفة وليست اوكرانيا، باستثناء الساحة العسكرية التي هي تجري على الارض الاوكرانية بمشاركة واضحة تماما من خلال المساعدات وتقديم الاسلحة وبشكل واضح ولا احد ينكر ذلك.

وشدد رئيس المركز الثقافي الروسي العربي على ان هدف زيارة الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكييف كان انقاذ المجموعات المسلحة التابعة لاوروبا وكندا في ماريوبول، لكي لا ينفضح امر الناتو والولايات المتحدة تحديدا في ادارة المعارك مباشرة وليس عبر الاسلحة فقط.