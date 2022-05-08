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سفير قطر في ايران يلتقي محافظ المصرف المركزي

سفير قطر في ايران يلتقي محافظ المصرف المركزي
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

التقى سفير دولة قطر في ايران محمد بن حمد الهاجري اليوم الاحد بمحافظ المصرف المركزي الايراني علي صالح آبادي.

العالم - ايران

وبحث الجانبان تنمية وتطوير التعاون المصرفي بين البلدين والتعاون الدولي في هذا الاطار، كما بحثا سبل الافراج عن الأموال الايرانية المجمدة.

وكانت لقاءات جرت بين السفير القطري ومحافظ البنك المركزي الايراني وبحث الجانبان خلالها الافراج عن الأموال الايرانية المجمدة، ووفقا للمتحدث باسم الخارجية الايرانية، فقد أثمرت هذه المباحثات عن تقدم في هذا الاطار.

ومن المفترض أن يزور امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طهران قريبا لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي إلى قطر.
وكانت وكالة "إرنا" قد اعلنت أواخر الشهر الماضي عن زیارة مسؤول إقليمي إلى طهران لمراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الارصدة الایرانیة المجمدة .

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