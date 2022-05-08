أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 08 مايو 2022

اطلاعات ..

الوزير عبد اللهيان .. سياسات أمريكا الخاطئة تقف وراء الوضع الذي تشهده مفاوضات فيينا

حمايت ..

جوزيب بوريل يذعن بحاجة أوروبا لإحياء الإتفاق النووي مع إيران

جمهوري اسلامي ..

رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار .. تهديدات الإحتلال بإغتيالي لن تخيفني أبدا

كيهان ..

روسيا تدعو إسماعيل هنية لزيارة موسكو في ظل تفاقم العلاقات بينها والكيان الصهيوني

وطن امروز ..

زيارة قريبة مرتقبة لأمير قطر لطهران في إطار تعزيز العلاقات الثنائية

خراسان ..

هزيمة كبرى لحزب المحافظين في إنتخابات المجالس المحلية في بريطانيا

رسالت ..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنئ رئيس الكيان الصهيوني بذكرى ما يسمى بإستقلال " إسرائيل "

قدس ..

نتائج إستطلاعات الرأي بتركيا تعكس تضاؤل الثقة بقدرة أردوغان على حل المشاكل الإقتصادية

جوان ..

مشاركة واسعة للبنانيين المقيمين في الخارج في المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية

آرمان ملي ..

موسكو تعلن عن تدمير أسلحة ومعدات عسكرية غربية مرسلة إلى أوكرانيا

شرق..

جبهة المقاومة الأفغانية تعلن سيطرتها على العديد من المناطق بولايات بنجشير ولسوالي وتخار

سياست روز ..

إتساع دائرة الهلع بفلسطين المحتلة من إستمرار وتسارع وتيرة العمليات الإستشهادية الفلسطينية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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وطن امروز..

صحيفة وطن امروز كتبت في مقالها ( ثورة السنوار ).. ما يجري في فلسطين المحتلة اليوم وحسب انباء وتقارير محافل اعلامية بتل ابيب ومحافل اعلامية اخرى بالمنطقة هو فوضى عارمة بكل معنى الكلمة بعد عملية "إلعاد" الفلسطينية البطولية قرب تل ابيب .

( إن عملية إلعاد جاءت في الواقع ردا على مسلسل الجرائم والإنتهاكات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى ) فهذه العملية فجرت مخاوف عميقة في فلسطين المحتلة من ان تكون هي ومجموعة العمليات الفلسطينية منذ مارس الماضي في اراضي 1948 مجرد طليعة انتفاضة فلسطينية هائلة تختلف في وسعتها وحجمها واساليبها عن الانتفاضات السابقة.

والواقع هو ان الكيان الصهيوني يتخبط امنيا بشكل صارخ في البحث عن سبل التصدي لهذه العمليات الفلسطينية فهناك من يدفع نحوالقيام باغتيالات لقادة المقاومة وخاصة اغتيال رئيس حماس بقطاع غزة يحيى السنوار وعلى عتبار ان خطابه حرض على هذه العمليات. ويرى مسؤولون صهاينة ان السنوار روج بخطابه الاخير لفكرة وتكتيك قيام الفلسطينيين بالتصدي للاحتلال بكل السبل المتاحة ومن دون الحاجة لاية تعليمات من اية جهة فلسطينية .

ايران ..

في الشان اليمني كتبت صحيفة ايران في مقالها ( الرياض والتنصل من العهود).. السعودية دأبت على انتهاك وقف اطلاق النار الذي ينص عليه اتفاق الهدنة المبرمة بين الاطراف اليمنية , والرياض لم تكتف بذلك بل تعمدت التلاعب ايضا بتنفيذ ذلك البند في الهدنة الذي ينص على تبادل اسرى الحرب مع حركة انصار الله اليمنية. ( إن السعودية أرسلت أول مجموعة من الأسرى لصنعاء والمفاجأة تمثلت بأن أغلب أعضائها لم يكونوا من الأسرى في الواقع) بل من عمال يمنيين مقيمين بالسعودية قررت الرياض ترحيلهم وكذلك من صيادي سمك افارقة ويمنيين اختطفتهم قوات التحالف في البحر الاحمر . ان هذه الخديعة السعودية عززت الشكوك بنوايا الرياض ازاء الهدنة بشكل كبير, وهناك تساؤلات جدية عما اذا كانت السعودية تستهدف تعزيز موقفها الميداني في اليمن من وراء هذه الهدنة ام انها جادة حقا بشان ايجاد حل سياسي لوقف حربها على اليمن .

رسالت ...

كتبت صحيفة رسالت في تقريرها ( إزدواجية أردوغان) .. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هنأ نظيره رئيس الكيان الصهيوني بحلول ما يسمى بذكرى استقلال " اسرائيل ". هذا الخبر الصادم نشرته صحف صهيونية واكده بيان من المكتب الرئاسي في تل ابيب قال ان

( الرئيسَ التركي أردوغان هنّأ رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ في إتصال هاتفي بذكرى إحتلال فلسطين معبّرا عن أمله بتوطيد العلاقات) واردوغان قال انه يامل ات تكون مثل هذه المناسبات منطلقا لبناء علاقات تصالح وتعاون بين بلدان المنطقة. على صعيد اخر كشفت صحيفة " يسرائيل هيوم " الصادرة بتل ابيب ان الكيان دعا اردوغان لحظر دخول عناصر حركة حماس للاراضي التركية.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( فضيحة أمنية مدوية "لإسرائيل").. الكيان الصهيوني فشل بجيشه وشرطته واجهزته الامنية في العثور على منفذي عملية " إلعاد" الفلسطينية البطولية قرب تل ابيب رغم مرور ثلاثة ايام على وقوعها الامر الذي يعتبر فضيحة امنية بجلاجل لهذا الكيان. ( إن ما يحدث يعكس واقع هشاشة وضعف الأوضاع الأمنية في الكيان الغاصب رغم كل تبجحاته الفارغة بالقوة ) فعلى مدى الاسابيع الاخيرة وبالاحرى منذ شهر مارس اذار الماضي اوقعت سلسلة عمليات فلسطينية بطولية في اراض عام 1948 وبتل ابيب ايضا تسعة عشر قتيلا وعشرات الجرحى الصهاينة .

ان المسألة هنا هي ان وقوع مثل هذه العمليات الفلسطينية المتلاحقة يسلط الضوء علي واقع ضعف هذا الكيان وفشله مقابل تعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية وتخبطه المفضوح مقابل اتساع دائرة المقاومة الى عمق فلسطين المحتلة مع تغير اساليبها , فالصواريخ في غزة تترصد للكيان والانتفاضات بالضفة الغربية التي بدأت تتحول من الحجارة لاستخدام السلاح باتت هاجسا كبيرا لتل ابيب وهناك ايضا اساليب المقاومة الفلسطينية في اراضي 1948 باستهداف الصهاينة بشكل مباشر باي سلاح ممكن والتي تحولت لكابوس حقيقي للكيان الغاصب.

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( الإمارات تشجب العمليات الفلسطينية ضد الإحتلال ) عن اخر اندفاع امارتي بمسار التحالف مع الكيان قائلة .. وزير الخارجية الامارات شجب بصورة صريحة العملية الفلسطينية الشجاعة الاخيرة في بلدة إلعاد القريبة من تل ابيب. ( الوزير الإماراتي عبد الله بن زايد أل نهيان تمادى في إدانة عملية إلعاد الفلسطينية إلى درجة وصفها بالإرهابية) وكالة الانباء الاماراتية الرسمية قالت ان هذه الوزير هنئا نظيره الصهيوني " يائير لابيد" بما يسمى بذكرى استقلال " اسرائيل " معزيا بسقوط قتلى وجرحى صهاينة في عملية العاد التي وصفها بالارهابية الرهيبة . هذا الوزير الاماراتي شجب ايضا العمليات الفلسطينية في فلسطين المحتلة بشكل عام في نفس الوقت مشددا على تعزيز اواصر التعاون بين ابوظبي وتل ابيب .