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بعد أيام من المطاردة.. الاحتلال يعلن اعتقال منفذي 'عملية إلعاد' +ويدئو

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال منفذي عملية "إلعاد"، بعد ملاحقة استمرت عدة أيام. وفقا لما نقلته إذاعة الاحتلال.

العالم - الاحتلال

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، توسيع جيش وشرطة الاحتلال عمليات البحث عن منفذي العملية في البلدات العربية القريبة من موقع العملية داخل الخط الأخضر، مثل كفر قاسم، والطيبة، وجلجولية، وكفر برا، وتوسيع نطاق عمليات البحث عنهما إلى قرى وادي عارة المتاخمة هي الأخرى للخط الأخضر.

وذكرت الإذاعة أن "تقديرات الأمن الإسرائيلي لا تلغي احتمال أن يكون الاثنان، وهما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاماً) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاماً)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين، قد تمكنا من اجتياز الخط الأخضر، دون أن تلغي إمكانية بقائهما في إحدى البلدات في الداخل، أو في الأحراج القريبة من "إلعاد".

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