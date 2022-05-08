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سوريا.. توزيع مساعدات لمهجري رأس العين بريف الحسكة

سوريا.. توزيع مساعدات لمهجري رأس العين بريف الحسكة
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية بالتعاون مع لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة مساعدات غير غذائية لأهالي رأس العين الذين هجرتهم قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والمقيمين حالياً في مدينة الحسكة.

العالم-سوريا

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية اسماعيل الطه أن أعمال التوزيع شملت 350 أسرة من أهالي رأس العين وريفها الذين هجرهم المحتل التركي من منازلهم وقراهم ويقيمون في مدينة الحسكة لافتاً إلى أن أعمال التوزيع تمت وفق قوائم اسمية للأسر المستحقة من أعمال التوزيع.

وأشار الطه إلى أن الجمعية مستمرة بتقديم العون والمساعدة للأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها والأسر المحتاجة في مدينة الحسكة وذلك بغية التخفيف من معاناة الأهالي ومساعدتهم في تأمين قسم بسيط من الاحتياجات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعيدا عن مناطقهم ومنازلهم.

سانا

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