الحرب الروسية - الاوكرانية.. الرابحون والخاسرون

العالم - ما رأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان الحرب في اوكرانيا قائمة مابين روسيا ومن وراءها الصين واوراسيا مع حلف الناتو والولايات المتحدة، وبالتالي ما يجري هو حرب كونية تحارب اميركا والحلف الاطلسي بالانابة عنها حتى آخر اوكراني املاً باضعاف روسيا وانقلاب المشهد الداخلي في روسيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

ويعتقد باحثون سياسيون ان "هذه المعركة محسومة لروسيا في البعد الاسراتيجي مهما دعمت اميركا واوروبا اوكرانيا بالسلاح، لان القيادة الروسية قالت ان اي نقل للاسلحة ومن اينما اتت الى اوكرانيا ستقصف"، مؤكدين على أن "كل هذه الاسلحة لا تغير شيئا في المشهد العسكري".

ويوضح باحثون سياسيون ان اميركا تحاول ان تضغط على روسيا كي ينقلب الوضع الاقتصادي بالعقوبات التي رسمت ضدها، الا ان هذه العقوبات اتت بنتائج عكسية على الاتحاد الاوروبي واميركا والعالم برمته واستفادت روسيا من ارتفاع سعر الطاقة.

ويرى باحثون سياسيون ان الولايات المتحدة هي المستفيدة من الحرب الاوكرانية واوروبا اوكرانيا تعدان اكبر الخاسرين، بحيث سيتغير المشهد الجيوسياسي برمته في اوكرانيا.

ويشدد باحثون سياسيون علی ان روسيا ستكون المستفيدة الاساسية من هذه الحرب لان نتيجة الحرب ستحدث نظام عالمي جديد.

ويقول خبراء في العلاقات الدولية ان الهدف الاساسي للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لم يكن ضمان الامن الروسي.

ويلفت خبراء في العلاقات الدولية الی ان هذه الحرب تربط مابين الجيوسياسي والجيواقتصادي وسببها الاساسي ليس ضمان الامن الروسي، بل الامر يتعلق بالموارد الطبيعية وعلى رأسها موضوع الغاز.

ويشير خبراء في العلاقات الدولية الى ان اميركا قامت بتصدير الغاز بعد اكتشاف الغاز الصخري وارادت ان تحتل سوق الغاز في اوروبا.

ويشدد خبراء في العلاقات الدولية على ان هذه الحرب هي حرب جيواقتصادية للسيطرة على توريد وتصدير الغاز من والى اوروبا بالاساس.

ويعتبر خبراء سياسيين ان دور اوكرانيا في الحرب مع روسيا هو عسكري بحت.

ويقول خبراء سياسيين ان العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي حربا مع الناتو، لأن الحرب هي مجموعة معارك سياسية وثقافية واعلامية واقتصادية واخيراً عسكرية، موضحين ان "الحرب العسكرية قد تكون في ساحة محددة او قد تنتشر، لكن المعارك الاخرى منتشرة في كل المعمورة".

ويلفت خبراء سياسيين الى ان الولايات المتحدة تخوض حربا اعلامية باسلوب جديد وهو الكذب وتحوير الحقائق وقلبها وتزويرها واستعمال كل اشكال الفوبيا ضد روسيا.

ويعتقد خبراء سياسيين ان الولايات المتحدة هي التي تخوض هذه المعارك المختلفة وليست اوكرانيا، باستثناء الساحة العسكرية التي تجري على الارض الاوكرانية بمشاركة واضحة تماما من خلال المساعدات وتقديم الاسلحة .

ويشدد خبراء سياسيين على ان هدف زيارة الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لكييف كان انقاذ المجموعات المسلحة التابعة لاوروبا وكندا في ماريوبول، لكي لا يُفضح امر الناتو والولايات المتحدة تحديدا في ادارة المعارك مباشرة وليس عبر الاسلحة فقط.

ما رأيكم:

- كيف تقرأ الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا مع الدخول حلف الأطلسي فيها بالوكالة؟

- ماذا تعني تواقيع بايدن على ارسال الأسلحة ودعوة الكونغرس لرصد مبالغ اضافية لها؟

- ما تفسير فشل الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق لفرض حظر كامل على الطاقة الروسية؟

- هل سقط الرهان الأمريكي على العقوبات وأتى بنتائج عكسية صمد فيها الروبل الروسي؟