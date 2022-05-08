مواجهات حامية بين روسيا واوكرانيا في مدينة خاركيف

العالم - الازمة الاوكرانية

قتال عنيف يتواصل على جبهات مختلفة في أوكرانيا مع استئناف القوات الروسية هجماتها قبيل احتفالات موسكو بيوم النصر على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو ونهاية الحرب العالمية الثانية.

خاركيف الواقعة شمال أوكرانيا والتي أعلنت موسكو عن تدمير معدات أمريكية وأوروبية فيها، شهدت قصفا روسيا مكثفا مع سعي القوات الأوكرانية إلى استعادة السيطرة على المنطقة.

القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا على مناطق وجود القوات الروسية، أعلنت عن سيطرتها على خمس قرى في شمال شرق المدينة، ما جعل خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا خارج مرمى المدفعية الروسية، بحسب المراقبين.

وزارة الدفاع الأوكرانية قالت ان القوات الروسية هدمت ثلاثة جسور رئيسية خارج خاركيف بهدف إعاقة الهجمات المعاكسة التي تشنها القوات الأوكرانية في الجبهة.

والى الجنوب في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة تواصل القوات الروسية هجومها على أراضي مصنع آزوفستال للصلب بدعم من نيران المدفعية والدبابات، في محاولة لاقتحام المصنع الذي يتحصف فيه عسكرويون أوكرانيون وذلك بعد أن أعلنت كلا من موسكو وكييف عن إجلاء جميع المدنيين من منطقة المصنع المحاصرة، والتي تشكل عقبة أمام تقدم القوات الروسية في المدينة.

وفي أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، أعلنت بريطانيا، أقوى الداعمين لأوكرانيا، تقديم مليار وستمئة الف دولار في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا، وذلك قبل اجتماع لزعماء دول مجموعة السبع (بريطانيا، وكندا، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، والولايات المتحدة) عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الدعم الغربي لكييف، ويُتوقع فيه البحث في مزيد من العقوبات ضد روسيا.