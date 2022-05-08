الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

النزاهة العراقية تكشف هدرا للمال العام بقيمة 125 مليار دينار في ميسان

النزاهة العراقية تكشف هدرا للمال العام بقيمة 125 مليار دينار في ميسان
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاحد، تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بلغت (125,000,000,000) مليار دينار.

العالم-العراق

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد، أنَّه "تمَّ ضبط مخالفات في بيع عقارين عائدين للدولة بثمنٍ أقلَّ من (5%) من ثمنهما الحقيقي؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق غبنٍ فاحشٍ وهدرٍ في المال العام".

وأضافت الدائرة إنَّ "القيمة التقديريَّة للعقارين تبلغ ما يقارب (130,000,000,000) مليار دينارٍ، وإنَّ الغبن الذي لحق بالمال العام جرَّاء بيع العقارين البالغة مساحتهما (55) دونم، العائدين إلى وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة يُقدَّرُ بــ (125,000,000,000) مليار دينار"، مُشيرةً إلى "حدوث مُخالفة الإجراءات والقوانين الخاصَّة ببيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى رافقت عمليَّـة تسجيلهما".

وأوضحت أنَّ "الفريق قام بجمع المعلومات عن العقارين من الجهات التي انتقل إليها، وتصوير موقعهما وتحديدهما، كما قام بضبط أوليَّات الموضوع والمخاطبات والموافقات الخاصَّة بإجراءات البيع كافة".

واشار البيان الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

روابط ذات صلة

العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من المصارف اللبنانية

النزاهة العراقية تضبط هدراً للمال العام في محافظة كربلاء

9 متهمين بالرشوة والابتزاز بدوائر نينوى في قبضة هيئة النزاهة

النزاهة: صدور أمر قبض بحق محافظ بابل السابق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945

الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

شمخاني: الأمن الغذائي والصحي أحد هواجس الحكومة الأساسية

النزاهة العراقية تكشف هدرا للمال العام بقيمة 125 مليار دينار في ميسان

عالية نصيف تطالب بإقالة وزير النقل العراقي.. لماذا؟

الكهرباء العراقية: تفاهمات جديدة مع إيران لرفع وتيرة توريد الغاز