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الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

استهدفت وحدات الجيش السوري مواقع للإرهابيين في العنكاوي بسهل الغاب الشمالي الغربي بريف حماة، في حين استهدفت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب نقاط تمركز للإرهابيين في كنصفرة وسفوهن وبينين بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

العالم-سوريا

يأتي ذلك في وقت اغار الطيران الحربي الروسي على عدة نقاط للإرهابيين بجبل الزاوية بريف ادلب.

إلى ذلك أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، على نقاط انتشار تنظيم داعش الارهابي، ما بين باديتي الرقة ودير الزور، مستهدفا مخابئ محصنة للدواعش في عمق البادية.

فيما خاضت الوحدات المشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة، اشتباكات متقطعة مع خلايا داعش ببادية دير الزور، وأوقعت العديد من الدواعش قتلى.

في سياق آخر تحدثت مصادر إعلامية معارضة عن سقوط قذيفة صاروخية مصدرها مناطق سيطرة قوات الجيش السوري في محيط مدينة دير الزور، على منطقة حقل كونيكو للغاز الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأميركي وقسد.

هذا وتواصل قوات الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية، على قريتي الطويلة وتل تطويل بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، حسبما ذكرت المصادر الإعلامية المعارضة.

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الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

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