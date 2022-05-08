الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم ، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق مايكل لوسغارد، بحضور سفيرة البعثة لاتيثية فن اش، بمناسبة انتهاء مهام عمل قائد البعثة في العراق".

وأكد الأعرجي خلال اللقاء بحسب البيان، أن "العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد داعش"، مجددا "تأكيد موقف العراق بحل المشكلات وإنهاء الحرب في اوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار، لتجنيب العالم ويلات الحروب".

من جانبه، أوضح قائد بعثة الناتو في العراق أن "الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها للعراق"، مؤكدا أن "البعثة مستمرة بتقديم الدعم للعراق".

روابط ذات صلة

النزاهة العراقية تكشف هدرا للمال العام بقيمة 125 مليار دينار في ميسان

خارجية العراق تدين الحادث الإرهابي في غرب سيناء بمصر

العراق.. المستقلون بصدد تشكيل وفد للتفاوض حول مبادرتي الصدر والإطار

شاهد.. كيف تدمّر القوات العراقية سيارة لـ'داعش' بعد مطاردتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستحل لعنة العقد الثامن على الاحتلال.. ابوعبيدة يهدد برد غير مسبوق

الرئيس الأسد زار طهران صباح اليوم والتقى قائد الثورة

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

"دعم مستقبل سوريا والمنطقة".. تسييس غربي مقرف للقضايا الإنسانية

صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945

الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب