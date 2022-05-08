الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم ، قائد بعثة الناتو في العراق، الفريق مايكل لوسغارد، بحضور سفيرة البعثة لاتيثية فن اش، بمناسبة انتهاء مهام عمل قائد البعثة في العراق".

وأكد الأعرجي خلال اللقاء بحسب البيان، أن "العراق حريص على التعاون مع حلف الناتو وكل الجهات التي ساعدته في حربه ضد داعش"، مجددا "تأكيد موقف العراق بحل المشكلات وإنهاء الحرب في اوكرانيا والجلوس على طاولة الحوار، لتجنيب العالم ويلات الحروب".

من جانبه، أوضح قائد بعثة الناتو في العراق أن "الأزمة الأوكرانية الروسية لم تؤثر على عمل البعثة ودعمها للعراق"، مؤكدا أن "البعثة مستمرة بتقديم الدعم للعراق".