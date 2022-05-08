الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال 'عملية إلعاد' الذين مرغوا أنف الاحتلال

الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال 'عملية إلعاد' الذين مرغوا أنف الاحتلال
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

حيت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الأحد  أبطال عملية مستوطنة “إلعاد” النوعية “الذين مرغوا أنف الاحتلال في التراب، وأظهروا هشاشة هذا الكيان المسخ، وضعف منظومته الأمنية”.

العالم - فلسطين

وقال طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الضفة الغربية إن “اعتقال هؤلاء الأبطال منفذي العملية في “إلعاد” لن يثني مجاهدي شعبنا عن مواصلة طريقهم الجهادي، وسيبقى الاحتلال يدفع ثمن احتلاله لأرضنا وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا”.

وبين عز الدين أن “عملية إلعاد” “أحدثت إرباكاً وزعزعة لأركان الكيان الصهيوني على أيدي هؤلاء الأبطال، والتي جاءت في ذكرى احتلال فلسطين، لتؤكد أن الحق الفلسطيني لا يموت ولا ينسى”.

وتابع “بوركت سواعد المجاهدين وبورك شعبنا المعطاء الصامد والمرابط في باحات الأقصى والمدافع عن حقنا في أرضنا التاريخية”. وطالب عز الدين “كل أبناء شعبنا البطل بجميع توجهاته، رص الصفوف والعمل على تصعيد المقاومة بأشكالها كافة، من أجل لجم الاحتلال وإرهابه وغطرسته الإجرامية”.

روابط ذات صلة

البطش: اغتيال أي من قادة المقاومة وعلى رأسهم القائد السنوار سيفتح على العدو أبواب جهنم

الاحتلال يعتقل المشتبه بتنفيذهما هجوم إلعاد +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. وقفة تضامنية لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيد

الاسد ورئيسي يشددان على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال 'عملية إلعاد' الذين مرغوا أنف الاحتلال

تحريض 'إسرائيلي' على المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض

السماح للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية بزيارة سوريا

انفجارات عنيفة تهز مدينة عدن