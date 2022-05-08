الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

موقع نورنيوز: الرئيس السوري زار طهران صباح اليوم والتقى بقائد الثورة الاسلامية والرئيس رئيسي

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل ستحل لعنة العقد الثامن على الاحتلال.. ابوعبيدة يهدد برد غير مسبوق

الرئيس الأسد زار طهران صباح اليوم والتقى قائد الثورة

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

"دعم مستقبل سوريا والمنطقة".. تسييس غربي مقرف للقضايا الإنسانية

صفحة من جرائم المستعمر الفرنسي : مجازر 8 مايو 1945

الجيش السوري يستهدف مواقع الإرهابيين بريفي حماة وإدلب