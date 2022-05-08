الرئيس الأسد زار طهران صباح اليوم والتقى قائد الثورة

العالم - سوريا

وقال موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الامن القومي الايراني، "استقبل قائد الثورة الاسلامية الرئيس السوري اليوم خلال زيارته لطهران كما اجرى الرئيس الاسد لقاء مع الرئيس ابراهيم رئيسي قبل ان يغادر طهران".

وبحث الرئيس الاسد خلال زيارته لطهران ملفات هامة مع الرئيس رئيسي.

وسننشر لكم تفاصيل الزيارة خلال الدقائق القادمة.

يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية للرئيس الأسد الى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع المجموعات الإرهابية.

وجاءت زيارة الرئيس الأسد الأولى لإيران في 18 دیسمبر 2018، بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في التصدي للإرهابيين التكفيريين وإحلال سلام نسبي في هذا البلد.

في زيارة الأسد الأولى لإيران، رافق الرئيس السوري الشهيد اللواء قاسم سليماني بطل محاربة الإرهاب والقائد المنتصر في محاربة المجرمين التكفيريين وداعميهم الغربيين.