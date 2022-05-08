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ائتلاف 14 فبراير يعزي في رحيل نائب أمين عام منظّمة بدر العراقية

ائتلاف 14 فبراير يعزي في رحيل نائب أمين عام منظّمة بدر العراقية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

قدم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، التعازي في رحيل نائب أمين عام منظمة بدر الظافرة، «الحاج عبد الكريم الأنصاري» – أبو مريم» ومرافقيه، إثر الحادث المؤلم الذي تعرضوا له يوم الجمعة 6 مايو/ أيار 2022.

العالم- البحرين

وقال الائتلاف في بيانٍ له عبر موقعه الإلكتروني، إن «رحيل «الحاج أبو مريم» أفجع كل المجاهدين والأحرار، لما يمثله من قامةٍ جهادية كبرى، ولما له من تاريخٍ حافلٍ في مقارعة الظلم والطاغوت والإرهاب، ليس في العراق فحسب، بل في كل محور المقاومة».

وأضاف أن شعب البحرين؛ يُسجل له مواقفه الصلبة والثابتة في نصرة ثورته المباركة، في مختلف المناسبات».

وعبر الائتلاف عن مواساته وتعازيه إلى المجاهد العراقي «الحاج هادي العامري»، ولكل المجاهدين البدريين، وأهل الفقيد ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يلحقه بركب الحسين «عليه السلام»، وأنصاره «رضوان الله تعالى عليهم»، واحتسبه عند الله شهيدًا وشاهدًا.

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ائتلاف 14 فبراير يعزي في رحيل نائب أمين عام منظّمة بدر العراقية

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