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قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي خلال استقباله الرئيس السوري: سورية انتصرت في حرب دولية وتتمتع اليوم بمصداقية أكثر من السابق

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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