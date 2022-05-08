الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية: من العوامل التي ساهمت في انتصار سورية في الحرب هي معنويات الرئيس الاسد العالية التي ستساهم ايضا في إعادة اعمار البلاد

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. وقفة تضامنية لأنصار الرئيس التونسي قيس سعيد

الاسد ورئيسي يشددان على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

الجهاد الاسلامي: نحيي أبطال 'عملية إلعاد' الذين مرغوا أنف الاحتلال

تحريض 'إسرائيلي' على المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض

السماح للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية بزيارة سوريا

انفجارات عنيفة تهز مدينة عدن