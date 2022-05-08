شاهد..واشنطن تخطط الى عالم ما بعد الإنسانية

العالم - خاص بالعالم

وقال الأحمد في حديث لبرنامج"قلم رصاص" على شاشة قناة العالم الإخبارية، حول سياسية اميركا المربكة في المنطقة، إن اميركا تتبع سياسية المصالح في المنطقة وترسيخ هيمنتها على المنطقة دون أي أسس اخلاقية، واضاف أن واشنطن في العقد السابق حاولت ترسيخ همينيتها على العالم من خلال الحروب على الشرق الاوسط وبالاخص على الدول المناهضة، أو من خلال احداث فوضى في المنطقة، مثلما فعلت في سوريا والعراق واليمن.

وأشار الأحمد أن الوضع في اوكرانيا مختلف عن الدول العربية، لان اميركا هذه المرة اختارت ان تكون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حيث حضرت منذ عام 2014 لهذه الحرب من اجل الضغط على روسيا واضعافها.

واوضح المختص بالشؤون الأميركية، أن هدف اميركا من دفع عجلة الحرب في اوكرانيا هو التخطيط لعالم جديد أو العالم مابعد الإنسانية، مشيرا الى ان هذه المخطط كان يحتاج الى احداث فوضى في العالم من اجل اعادة ترتيبه من جديد لذا سعت واشنطن من اجل الحرب في اوكرانيا، استكمالا لأزمة كورونا المفتعلة.

وبين الاحمد أن سياسات واشنطن لم تتغير في المنطقة لان هدفها كل سياساتها هي فرض هيمنتها على المنطقة وما تغيير هو شكل ممارسة هذه السياسية من اجل فرض هيمنتها.