نائب الحلبوسي يدعو لعزل المناطق الموبوءة بالحمى النزفية

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وقال عبد الله في بيان، "اننا نتابع وبقلق قضية إنتشار الحمى النزفية"، محذرا "من خطر تفشي الفيروس وإرتفاع عدد من الإصابات والوفيات".

وطالب الحكومة الإتحادية بـ"الإسراع في تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة وبمساندة الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الأمنية لتطويق تداعياته وأضراره الصحية التي باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين".

ودعا عبد الله إلى "عزل المناطق الموبوءة التي ظهرت فيها حالات الإصابة"، مشددا على "منع الإختلاط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية العاجلة من قبل وزارة الصحة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الصحية لمعالجة المصابين وتوفير مايحتاجونه من الأدوية والمستلزمات الطبية".