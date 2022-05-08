الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب الحلبوسي يدعو لعزل المناطق الموبوءة بالحمى النزفية

نائب الحلبوسي يدعو لعزل المناطق الموبوءة بالحمى النزفية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، إلى عزل المناطق الموبوءة بالحمى النزفية.

العالم - العراق

وقال عبد الله في بيان، "اننا نتابع وبقلق قضية إنتشار الحمى النزفية"، محذرا "من خطر تفشي الفيروس وإرتفاع عدد من الإصابات والوفيات".

وطالب الحكومة الإتحادية بـ"الإسراع في تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة وبمساندة الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الأمنية لتطويق تداعياته وأضراره الصحية التي باتت تشكل خطراً على حياة المواطنين".

ودعا عبد الله إلى "عزل المناطق الموبوءة التي ظهرت فيها حالات الإصابة"، مشددا على "منع الإختلاط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية العاجلة من قبل وزارة الصحة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الصحية لمعالجة المصابين وتوفير مايحتاجونه من الأدوية والمستلزمات الطبية".

روابط ذات صلة

الأعرجي يعلن موقف العراق من التعاون مع حلف الناتو

خارجية العراق تدين الحادث الإرهابي في غرب سيناء بمصر

العراق.. المستقلون بصدد تشكيل وفد للتفاوض حول مبادرتي الصدر والإطار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق يتعاقد مع دولتين لاستيراد أسلحة متطورة

ائتلاف 14 فبراير يعزي في رحيل نائب أمين عام منظّمة بدر العراقية

السلطة الفلسطينية رداً على بينيت: السيادة على القدس ومقدساتها لنا

روسيا تعلن تدمير سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية قبالة أوديسا

نائب الحلبوسي يدعو لعزل المناطق الموبوءة بالحمى النزفية

3 قتلى و7 جرحى إثر اشتباكات قبلية دامية وسط السودان