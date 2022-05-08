ملف الأسرى.. السعودية تلجأ إلى الأكاذيب والتزييف

العالم - المشهد اليمني

وقالت ان هذه الخطوة تاتي في اطار تقوية الهدنة ومحاولة لحلحلة الملف اليمني والوصول الى تسوية سياسية للحرب والازمة في اليمن.

اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى استهجنت الخطوة السعودية وقالت ان ماجرى مجرد اكاذيب وتزييف للوعي والراي العام اليمني والعالمي مضيفة ان من تم اطلاق سراحهم مجرد عمال يمنيين تم اعتقالهم في وقت سابق داخل المملكة وانه لايوجد من بين المفرج عنهم الا خمسة اسرى واربعة صيادين مختطفين، مشددة على ان ماجرى مجرد مسرحية سعودية جديدة وان على الرياض أن تفرج عن جميع المعتقلين اليمنيين وكذلك الاسرى في عملية تبادل واضحة وشفافة وتترك المغالطات والتذاكي.

كما دعا رئيس الوفد الوطني اليمني "محمد عبدالسلام"، الأمم المتحدة ومبعوثها الى عدم التماهي مع الدعايات المضللة للنظام السعودي والرامية الى تحسين صورتها عبر قلب الحقائق

فما هو الهدف السعودي من وراء تزييف الحقائق والادعاء بانها افرجت عن اسرى؟ وما هي دلالات هذه العملية؟ وهل السعودية جادة في اطار تبادل الاسرى والافراج عنهم. هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

يناقش برنامج "المشهد اليمني" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

عضو مجلس الشورى اليمني لطف الجرموزي

اعلامي يمني طالب الحسني