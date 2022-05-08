زيلينسكي في ذكرى 'يوم النصر': الشر قد عاد

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وأشار، في رسالة بالفيديو، إلى أن "الحياة التي قاتل الجنود من أجلها في تلك الحرب انتهت في 24 فبراير عندما اجتاحت القوات الروسية بلاده".

وأضاف: "لقد عاد الشر. مرة أخرى! بشكل مختلف وتحت شعارات مختلفة ولكن للغرض نفسه".

لكنه قال إن أوكرانيا وحلفاءها سيفوزون، مضيفا: "لا يفلت شر من المسؤولية ولا يختبئ في قبو".

وقضى الزعيم النازي أدولف هتلر آخر أيامه في قبو تحت الأرض في برلين، حيث انتحر في الأيام الأخيرة من الحرب.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه "كما في عام 1945، سيكون النصر لنا".

وقال بوتين في تهنئة وجهها إلى قادة ومواطني عدد من الدول، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا.: "اليوم جنودنا، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبًا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من الأوساخ النازية، مع الثقة في أن النصر سيكون لنا كما في عام 1945".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.