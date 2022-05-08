بوتين: جنودنا اليوم مثل اسلافهم يقاتلون لتحرير وطنهم من نجس النازية

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وحسب بيان نشره الكرملين، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا. وضمت قائمة المرسل أليهم أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال بوتين إن "الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية التي جلبت الكثير من المعاناة للناس من مختلف البلدان. ومن الضروري الحفاظ على الحقيقة حول أحداث سنوات الحرب والقيم الروحية المشتركة وتقاليد الصداقة الأخوية ونقلها إلى الأجيال القادمة".

وفي برقيتي تهنئة أرسلها لرئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أشار الزعيم الروسي إلى أن "جنودنا اليوم، مثل أسلافهم، يقاتلون جنبا إلى جنب من أجل تحرير وطنهم من نجس النازية"، معربا عن ثقته في أنه "كما في 1945، النصر سيكون لنا".

وفي رسالة موجهة إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى ومواطني أوكرانيا، أكد بويتن عدم جواز السماح لـ"الورثة الأيديولوجيين لأولئك الذين هزموا في الحرب الوطنية العظمى"، بالانتقام.

وتحتفل موسكو، الاثنين، بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية بعرض عسكري.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.