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واقعة مرعبة ..أسد يفترس طفلة أمام أعين ذويها في السودان!

واقعة مرعبة ..أسد يفترس طفلة أمام أعين ذويها في السودان!
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

لقيت طفلة سودانية تبلغ من العمر 10 أعوام مصرعها في حادث مأساوي بعد أن هاجمها أحد الأسود في حديقة حيوان تابعة لشرطة حماية الحياة البرية في مدينة الدندر بولاية سنار جنوب الخرطوم.

العالم - حوادث

وبحسب شهود عيان فإن الطفلة وشقيقتها اقتربتا من عرين الأسد دون الانتباه للعبارات التحذيرية المثبتة على القفص، والتي تطالب الزوار بعدم الاقتراب أو محاولة إطعام هذا الحيوان.

وقامت إحدى الفتاتين بإدخال رأسها في القفص للتمعن أكثر في شكل الأسد، ليغافل الحيوان المفترس حراس الحديقة ويهاجم الطفلة مسببا لها إصابات قاتلة.

ولم تفلح محاولات ذويها وعدد من الحضور في تخليصها في الوقت المناسب، على الرغم من تمكن أحد أقاربها من الإمساك بها وسحبها من بين فكي الأسد.

لكن يبدو أن المحاولة قد تمت بعد فوات الأوان، وتوفيت الطفلة قبل الوصول إلى مستشفى المدينة.

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