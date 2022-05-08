قيادات "داعش" بقبضة الاستخبارات العراقية

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وقالت الخلية في بيان، إنه "بجهد استخباري مميز وبمتابعة استمرت لعدة ايام استندت لمعلومات استخباراتية دقيقة ومقاطعة المعلومات مع الاعترافات من قبل الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين البارزين ضمن صفوف "داعش" الارهابي وهم ( ابو شهد وابو سارة وابو يعقوب) المطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب ) لعملهم بمايسمى قاطع الفرات و البركة ،ضمن محافظة بغداد".

وبينت الخلية، أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بتفيذهم عمليات ارهابية في محافظة الانبار وتزعموا قيادة مجموعات من الزمر الارهابية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل وبعد عمليات التحرير وكذلك من المشتركين بالعمليات الارهابية بمحافظة الرقة السورية".