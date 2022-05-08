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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

دلالات زيارة الأسد الى طهران وتحديات الرئاسة والمعارضة التونسية

دلالات زيارة الأسد الى طهران وتحديات الرئاسة والمعارضة التونسية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في ملفه الأول لهذه الليلة..أشادة قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي بالإنجازات العظيمة التي حققتها سورية في المجالين السياسي والعسكري

العالم - بانوراما

وقال إن سورية اليوم ليست كما كانت قبل الحرب والجميع ينظر إليها كقوة، وخلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد اشار سماحته إلى أن سورية انتصرت في حرب دولية وتتمتع اليوم بمصداقية أكثر من السابق، مشيرا إلى ضرورة بذل الجهود لتوسيع علاقات البلدين.

من جانبه أشاد الرئيس السوري بالدعم الإيراني للمقاومة في المنطقة وقال إن البعض يعتقد أن دعم إيران لجبهة المقاومة هو الدعم بالسلاح، لكن أهم دعم ومساعدة من إيران هو بث روح المقاومة واستمرارها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مطالبة المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، بمحاسبة الفاسدين، وأبدوا دعمهم لقرارات الرئيس.

في المقابل قال رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن الشعب التونسي لن يرضى بالانقلاب الذي فشل في كل الملفات؛ وشدد على ضرورة وضع حد للدكتاتورية القائمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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