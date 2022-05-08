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وزير الخارجية الايراني: زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران فتحت صفحة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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