رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإحدى ضواحي كييف

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وقال مكتب جاستن ترودو إن "رئيس الوزراء في أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي وإعادة تأكيد دعمنا الثابت للشعب الأوكراني".

ولم يعلن مسبقا عن زيارة جاستن ترودو لأوكرانيا.

من جهته، عبر أولكسندر ماركوشين رئيس بلدية إيربين عن "شكره العميق" لرئيس الوزراء على "الدعم الذي تقدمه كندا لأوكرانيا اليوم". وقال "نؤمن باستمرار التعاون بين بلدينا في إعادة إعمار المدن الأوكرانية بعد انتصارنا".

وكانت إيربين الواقعة على البوابات الشمالية الغربية لمدينة كييف شهدت قتالا عنيفا بين الروس والأوكرانيين في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أواخر شباط/فبراير.