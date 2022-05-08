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رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإحدى ضواحي كييف

رئيس الوزراء الكندي يقوم بزيارة مفاجئة لإحدى ضواحي كييف
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاحد إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الاوكرانية والتي دمرتها معارك عنيفة بين الجيشين الاوكراني والروسي، وفق ما اعلن رئيس بلدية المدينة.

العالم ـ أوروبا

وقال مكتب جاستن ترودو إن "رئيس الوزراء في أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي وإعادة تأكيد دعمنا الثابت للشعب الأوكراني".

ولم يعلن مسبقا عن زيارة جاستن ترودو لأوكرانيا.

من جهته، عبر أولكسندر ماركوشين رئيس بلدية إيربين عن "شكره العميق" لرئيس الوزراء على "الدعم الذي تقدمه كندا لأوكرانيا اليوم". وقال "نؤمن باستمرار التعاون بين بلدينا في إعادة إعمار المدن الأوكرانية بعد انتصارنا".

وكانت إيربين الواقعة على البوابات الشمالية الغربية لمدينة كييف شهدت قتالا عنيفا بين الروس والأوكرانيين في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أواخر شباط/فبراير.

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