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شاهد..ماوراء مسرحية "تبادل الأسرى" السعودية؟

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو مجلس الشورى اليمني لطف الجرموزي مغالة السعودية في "مبادرة تبادل الأسرى" بانها استمرار للعدوان السعودي ضد الشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

وقال الجرموزي في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن المغالطات والتضليل الإعلامي من السمات البارزة عند تحالف العدوان السعودي خلال سبع سنوات التي مضت في عدوانه على اليمن.

وأضاف، أن الشعب اليمني اليوم امام فصل من فصول مسرحية هزلية ما تسمى بـ"مبادرة تبادل الاسرى"، مشيرا الى ان هذه المسرحية دليل على عدم جدية العدوان السعودي في التعامل مع الملف اليمني على كافة الاوجه.

واوضح الجرموزي أن السعودية يجب ان تتعامل في الجانب الانساني من الملف اليمني بكل شفافية ومصداقية، لان هذا الجانب من المرتكزات الاساسية للشعب اليمني في المعركة التي يشنها العدوان على اليمن.

وأكد الجرموزي أن السعودية تجاوزت بشكل كبير كل القوانين الدولية والانسانية في تعاملها مع الملف الانساني في اليمن.

وبين الجرموزي ان السعودية من خلال اطلاق مسرحية تبادل الاسرى ارادت الترويج الى انسانيتها التي ثبت زيفها على مدار الايام في الخرق للهدنة وعدم الالتزام ببنود الملف الانساني في هذه الهدنة و منها عدم فتح مطار صنعاء.

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شاهد..ماوراء مسرحية "تبادل الأسرى" السعودية؟

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