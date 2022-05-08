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عشرات المطلوبين ينضمون إلى تسوية دير الزور

عشرات المطلوبين ينضمون إلى تسوية دير الزور
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

توافد عشرات السوريين المطلوبين إلى مركز التسوية بمدينة دير الزور لتسوية أوضاعهم إيذاناً بفتح صفحة جديدة في حياتهم والعودة إلى أهلهم وإلى صفوف الجيش العربي السوري.

العالم - سوريا

وأشار عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم في تصريحات لمراسل سانا إلى أن التسوية هي فرصة ثمينة مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة ببناء الوطن والدفاع عنه.

ولفت عواد المنديل وصادق الأحمد وغنام السويد إلى أنهم قاموا بإجراء التسوية ليعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم بعد أن أمضوا عدة سنوات في منطقة الجزيرة التي تسيطر عليها جماعة “قسد” والتي تفتقر لكل الخدمات ويغيب عنها الأمن والأمان.

وأوضح عبد الرحيم العلاوي أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق برفاق السلاح في الجيش العربي السوري.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين للانضمام إليها.

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