بولندا: مستعدون لتطوير التعاون التجاري مع إيران بعد انتهاء محادثات فيينا

العالم - إيران

والتقى وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، الذي يزور طهران بدعوة من وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، بنظيره الإيراني ظهر اليوم الأحد قبل ان يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا استعرضا فيه ما جرى تباحثه خلال لقائهما.

وأعرب الضيف البولندي عن ارتياحه لوجوده في طهران تلبية لدعوة أميرعبد اللهيان وقال: "بمجرد انتهاء محادثات فيينا، سنحاول زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري لإيران مع بولندا لأننا نعتقد أن إيران لديها طاقات كبيرة.. بالطبع، أن السيد أميرعبداللهيان اشار إلى المجالات التي يمكننا التعاون فيها.. وفي بولندا، نفكر في هذه المجالات، ونعتقد أن على السياسيين توفير بيئة للأعمال والشركات الخاصة والعامة.

وأفاد زبيغنيو راو أن بولندا على استعداد للتعاون في جميع المجالات.. وقال إن الجانبان تحدثا عن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ترى أن هذه الحرب هي نتيجة عنف روسي بدون داعي، لافتا إلى أن: أوكرانيا دولة مستقلة بموجب القانون الدولي، وبالطبع لأوكرانيا الحق في الدفاع عن أراضيها وفقا للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية البولندي: "أريد أن أتحدث عن تجاربي مع وزير الخارجية الإيراني بشأن القضايا التي يمكن أن تكون مهمة للأمن العالمي."

وتابع: "أنت تعلم أن أحد أسباب مجيئي إلى إيران هو الذكرى الثمانين لوصول اللاجئين البولنديين إلى إيران، والإيرانيون ساعدوا كثيرا.. أولئك الذين قدموا من سيبيريا واستضافتهم إيران وقدمت لهم مساعدات كثيره، وتوفي عدة آلاف منهم في الأراضي الإيرانية و تساعد الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في حماية المقابر البولندية منذ عقود، وأود أن أشكر الحكومة الإيرانية على ذلك."

وأضاف زبيغنيو راو: "كما قال السيد أميرعبداللهيان، نتفق أيضا على أن هذا الاجتماع سيجعل العلاقات بين البلدين أكثر حيوية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يبعث على السرور، وهذه هي الخطوة الأولى التي نريد أن نتخذها معا.. مذكرات التفاهم جاهزة ونأمل أن تأتي إلى وارسو للتوقيع عليها. "

وعلى صعيد متصل وقع وزيرا خارجية إيران وبولندا مذكرة للتعاون الثقافي بين البلدين بحضور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران.

ووقع وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ونظيره البولندي زبيغنيو، مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين إيران وبولندا بحضور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامي.

وهذه الوثيقة هي مذكرة ثقافية حول التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي والرياضي والشبابي والإعلامي.