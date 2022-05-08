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مراسل العالم: إستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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بالفيديو: عملية طعن قرب باب العامود واستشهاد المنفذ برصاص الاحتلال

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