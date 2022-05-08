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العراق.. الغانمي يعقد اجتماعاً أمنياً رفيعاً في كربلاء

العراق.. الغانمي يعقد اجتماعاً أمنياً رفيعاً في كربلاء
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اجتماعاً أمنياً ضم جميع مفاصل الوزارة في قيادة شرطة كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

وقال مكتب الغانمي في بيان، إن الأخير "ترأس اليوم، اجتماعاً في قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشأت وبحضور وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة مفاصل الوزارة".

ودعا الغانمي، جميع القادة الى "مواصلة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف مفاصل الوزارة"، مشدداً على أن "الهدف الاسمى لوزارة الداخلية هو الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطن ومد اواصر الثقة بين رجال الامن والمواطنين".

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع التي تخص عمل الوزارة ومعالجة السلبيات وضرورة تقييم العمل الأمني والإنساني الذي تقوم به دوائر وزارة الداخلية خاصة التي لها تماس مباشر مع المواطنين، وفق البيان.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني، إن الغانمي "وصل إلى كربلاء المقدسة، والتقى عدداً من القيادات الامنية في المحافظة؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع الأمنية هناك".

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