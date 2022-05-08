تأكيد إيراني بولندي على ضرورة تعزيز التعاون وتنمية العلاقات

العالم - إيران



والتقى وزير الخارجية البولندي "زبيغنيو راو" والوفد المرافق له الذي يزور طهران اليوم الأحد رئيس مجلس الشوى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى العلاقات العريقة القائمة بين البلدين وقال: "آمل أن يكون برلماني البلدين أكثر تفاعلاً مع بعضهما البعض في إطار مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة، وان يتعزز هذا التعاون سيما في المجالات الاقتصادية من خلال نشاطات القطاع الخاص لكلا البلدين.

وجانب آخر من حديثه قال قاليباف: للأسف في بعض الأحيان هناك ظواهر تؤدي إلى إضعاف العلاقات بين البلدين.. نشهد في الوقت الحاضر تصرفات أميركية أحادية من خلال وضع حظر جائر ينتهك كافة قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي.

من جانبه قال وزير الخارجية البولندي: "إن العلاقات الإيرانية البولندية عريقة جدا وتعود جذورها إلى القرن السادس عشر للميلاد، مما يدل على أنه ليس فقط حكومتي إيران وبولندا بل أن الشعبين أيضا كانا على صلة وتفاعل مع بضهما البعض."

وأضاف: "نشهد اليوم العديد من المآسي الإنسانية في العالم، وفي هذه الظروف الهامة للغاية يجب أن نتذكر أن الشعب الإيراني النبيل استضاف قبل 80 عاما اللاجئين البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية".

وأكد "زبيغنيو راو" أن الدبلوماسية البرلمانية تعد أمرا مؤثرا للغاية في تطوير العلاقات بين البلدينن لافتا إلى أن هناك فرص جيدة للغاية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا وزير الخارجية البولندي إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتي بإمكانها أن تلعب دورا حيويا في تطوير العلاقات بين البلدين.

