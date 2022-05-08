الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الاسرائيلي : اربعة فلسطينيين حاولوا اقتحام مستوطنة تقوع بالقرب من بيت لحم وتم قتل احد (المهاجمين ) وفرار الباقين

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 صراع انجليزي اسباني في نهائي الابطال 

تأكيد إيراني بولندي على ضرورة تعزيز التعاون وتنمية العلاقات

عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تشمل وسائل الإعلام وصادرات النفط

بالفيديو: استشهاد فلسطيني قرب باب العامود بدعوى تنفيذه عملية طعن

شاهد: وقفة مهمة لأنصار رئيس الجمهورية في تونس

رغم التحذيرات.. ابن سلمان يشتري "الرضا السامي" بـ 2 مليار دولار