تحالف العدوان يحتجز سفينة كلوديا غاز المصرحة

العالم- اليمن

وأوضح الناطق الرسمي للشركة علي معصار في تصريح صحفي اليوم الأحد ، أن التحالف أفرج عن سفينة الغاز “يوجينيا غاز” التي تم احتجازها في شهر رمضان محملة بكمية 8 آلاف و259 طناً مترياً من الغاز المستورد، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الحديدة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أفرج فيه التحالف عن سفينة الغاز يوجينيا، احتجز سفينة الغاز “كلوديا غاز” التي تحمل كمية ثمانية آلاف و249 طناً مترياً من الغاز المستورد.

ولفت معصار، إلى إصرار التحالف على القرصنة على سفن الغاز، رغم صدور تصريح من قبل الأمم المتحدة بدخول السفينة، في تجاهل سافر لبنود الهدنة الأممية المعلنة، داعياً الأمم المتحدة الاضطلاع بواجبها والافراج عن سفينة الغاز كلوديا.