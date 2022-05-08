قناة العالم
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب طولكرم وفي باب العامود في القدس المحتلة وقرب مستوطنة تقوع في بيت لحم
الاعلام الاسرائيلي : اربعة فلسطينيين حاولوا اقتحام مستوطنة تقوع بالقرب من بيت لحم وتم قتل احد (المهاجمين ) وفرار الباقين
مراسل العالم: إستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب باب العامود بالقدس المحتلة بزعم تنفيذه عملية طعن
مراسل العالم: إستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز جبارة العسكري بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال محاولته عبور الجدار الفاصل قرب طولكرم في الضفة الغربية
وزير الخارجية الايراني: زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى طهران فتحت صفحة جديدة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
الرئيس الاسد: علاقات سورية وايران الاستراتيجية هي السبب في عدم تمكن الصهاينة من السيطرة على المنطقة
الرئيس الاسد: إن مواقف ايران الثابتة تجاه قضايا المنطقة والقضية الفلسطينية أثبتت لشعوب المنطقة أن طريق إيران هو الطريق الصحيح
قائد الثورة الاسلامية: بعض قادة دول الجوار عقدوا لقاءات مع الكيان الصهيوني لكننا شاهدنا شعوب هذه الدول كيف ملأت الشوارع في يوم القدس العالمي
قائد الثورة الاسلامية: من العوامل التي ساهمت في انتصار سورية في الحرب هي معنويات الرئيس الاسد العالية التي ستساهم ايضا في إعادة اعمار البلاد
استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب طولكرم وفي باب العامود في القدس المحتلة وقرب مستوطنة تقوع في بيت لحم
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
صراع انجليزي اسباني في نهائي الابطال
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد..واشنطن تخطط الى عالم ما بعد الإنسانية
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠
خاص بالعالم- مراسلون
ملف الأسرى.. السعودية تلجأ إلى الأكاذيب والتزييف
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥
قلم رصاص
الإستراتيجية الأميركية المربكة في المنطقة
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٨
فلسطین
تفاعل کبير علی مواقع التواصل مع عملية العاد
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩
مع الحدث
روسيا وأوكرانيا.. والحرب المفتوحة
الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي الضفة المحتلة
شحنة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بقيمة 136 ميليون دولار
تحالف العدوان يحتجز سفينة كلوديا غاز المصرحة
إعلام اسرائيلي: 'الكابينت' اتخذ قرار باجتياح بري واسع لمنطقة جنين
الغنوشي: "مستعدون للمحاسبة".. وفشلوا في إدانتنا طيلة 10 أشهر
صراع انجليزي اسباني في نهائي الابطال
مقالات و تحليلات
تونس مهددة بانهيار اقتصادي غير مسبوق وسط تفكك الديمقراطية
هذا ما منحه ميقاتي للبخاري!!!
يوم انتخابي- عربي!
كيف تهاوى أمن الكيان المحتل مع خطابات السنوار النارية؟
لماذا يكثف الاحتلال اعتداءاته على الاقصى؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.