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استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب طولكرم وفي باب العامود في القدس المحتلة وقرب مستوطنة تقوع في بيت لحم

الأحد ٠٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

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