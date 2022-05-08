الدوما يعلق على العقوبات الأمريكية على القنوات التلفزيونية الروسية

العالم - أوروبا

وقال تشيبا في تصريح لقناة RT: "لم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون، فهذه محاولة منهم لخفت أصوات الصحفيين الذين قد ترهبهم هذه العقوبات ويتوقفون عن أداء عملهم بصدق".

وأضاف: "هذه التصرفات ضد القنوات التلفزيونية الروسية هي تدمير كامل لمبادئ الديمقراطية التي كانت دائما إحدى الركائز التي يجبر الأمريكيون العالم كله على اتباعها".

واعتبر أن الأمريكيين يدركون جيدا أن أهدافهم من وراء هذه الخطوات لم تتحقق.

وأضاف: "إحدى المهام (الأمريكية) هي التسبب في زعزعة استقرار البلاد ودفع المواطنين للاحتجاجات، ولهذا الغرض كانت ولا تزال حرب المعلومات تدور رحاها منذ عدة سنوات".

وتابع: "من ناحية أخرى، بذل الأمريكيون قصارى جهدهم لتصوير روسيا على أنها معتدية، ولهذا تم اتخاذ جميع الإجراءات حتى لا تصل معلوماتنا ورأينا في أي قضايا سياسية واقتصادية إلى الناس الذين يعيشون في الغرب".

وأردف قوله: "الأمريكيون يدركون أن المهمة التي يعملون عليها لم تحقق أي نتائج عملية، وإضافة إلى ذلك، لقد حجبوا بث إعلامنا في الخارج".