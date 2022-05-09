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ضابط أمیركي: الأسلحة الأمیركية بيد الأوكرانيين عديمة الفائدة

ضابط أمیركي: الأسلحة الأمیركية بيد الأوكرانيين عديمة الفائدة
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الضابط السابق في المخابرات الأمیركية سكوت ريتر أن عدم قدرة الجيش الأوكراني على صيانة وإصلاح المعدات العسكرية التي نقلتها الولايات المتحدة إليه، سيجعلها عديمة الفائدة.

العالم - أوروبا

وأشار ريتر إلى القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأمیركي جو بايدن بتحويل 33 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأكد أن القوات الأوكرانية يجب أن تتلقى الأسلحة الثقيلة وبشكل خاص المدافع والعربات المدرعة، وأن الهواة يتحدثون عن الإستراتيجيات، بينما يتحدث المحترفون عن اللوجستيات.

وأشار إلى أنه في حال تعطلها لن يتمكن الأوكرانيون من استخدام الأسلحة الأمیركية.

ووفقا له فإن مدفعية M177 أخف من سابقتها M198، مما جعلها غير مستقرة عند الإطلاق وتتآكل بسرعة كبيرة جدا في القتال، حيث تتراجع الفعالية القتالية لـM177 في اليوم الرابع من الاستخدام، وتصبح المدافع غير فعالة في القتال في غضون أسبوع.

وشدد على أن نفس الصعوبات تنتظر القوات الأوكرانية في المدرعات الأميركية M133 والفهود الألمانية.

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