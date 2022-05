أفضل 5 أطعمة تساعد في تدفق الدورة الدموية

العالم- منوعات

إلا أنه في بعض الأحيان لا يتدفق الدم بشكل صحيح في جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يكون ذلك بسبب عوامل مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري وغير ذلك.

ومع ذلك، هناك طرق لمساعدة الدورة الدموية، بحسب خبراء تغذية تحدثوا لموقع Eat This, Not That.

تشمل بعض الطرق التمدد وإدارة الإجهاد والتمارين الرياضية وشرب وتناول مشروبات وأطعمة معينة.

أطعمة تساعد في إدارة الدورة الدموية:

1. البنجر

تقول اختصاصية التغذية سيدني جرين إن البنجر مشهور بخصائصه المنشطة، مشيرة إلى أن البنجر يحتوي على النترات الطبيعية - وهي مواد كيميائية طبيعية توجد في التربة والهواء والماء وتستخدم كمضافات غذائية لوقف نمو البكتيريا ولتعزيز نكهة ولون الأطعمة.

وتساعد هذه النترات في تحسين الدورة الدموية عند تحويلها إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساعد الأوعية الدموية على التمدد.

2. خضروات مع أعشاب وتوابل

تقول آمي جودسون مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook إن أولئك الذين يتطلعون إلى مساعدة الدورة الدموية يحتاجون إلى التركيز على الأساليب الغذائية المخصصة لوقف ارتفاع ضغط الدم الغذائي (DASH ) لأنه مصمم لخفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

وتضيف: "توصي حمية DASH الغذائية بتناول 4 إلى 5 حصص من الخضار يوميا... الخضار غني بالعناصر الغذائية ولا يحتوي على الصوديوم، وهو عامل مشترك في ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الدورة الدموية غير الصحية".