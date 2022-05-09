رئيسي: ايران تعارض سياسات الناتو التوسعية

العالم - ايران

واشار الرئيس آية الله رئيسي خلال استقباله يوم الاحد وزير خارجية بولندا زبيغنيو رايو، الى تثمين بولندا لدعم الايرانيين للاجئين البولنديين القادمين اليهم خلال الحرب العالمية الثانية وقال: ان الماضي التاريخي والحضارة الغنية لايران وبولندا يمكنهما ان يشكلا ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين.

واعتبر رئيس الجمهورية المستوى الراهن للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران ووارشو بانه لا يتناسب مع العلاقات السياسية بينهما واضاف: هنالك طاقات مختلفة من ضمنها في المجالات الصناعية والاقتصادية في البلدين ينبغي علينا تفعيلها بجهود مشتركة في سياق تطوير العلاقات الثنائية.

واشار الى الامكانيات الصناعية والتجارية التي تمتلكها ايران وبولندا واضاف: ان طهران ووارشو تحظيان بطاقات مختلفة لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

ونوه آية الله رئيسي في جانب آخر من تصريحه الى الحرب في اوكرانيا وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مثلما تعارض النزاع والحرب فانها تعلن ايضا معارضتها الحازمة لسياسات الناتو التوسعية.

*وزير الخارجية البولندي

من جانبه قال وزير الخارجية البولندي خلال اللقاء بان ماضي العلاقات بين ايران وبولندا يعود الى القرن الـ 16 حيث تربطهما علاقات ودية منذ نحو 5 قرون وان احد الامور الابرز والاكثر خلودا في العلاقات بين البلدين هو حسن استضافة الايرانيين للاجئين البولنديين ابان الحرب العالمية الثانية.

واشار رايو الى وجود الكثير من المشتركات بين البلدين واضاف: ان الشعبين الايراني والبولندي وقفا امام تدخلات القوى الكبرى والخارجية في شؤون بلديهما.

واعتبر وزير خارجية بولندا التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بانه ليس في مستوى الطموح وقال: ان بولندا تدعو الى احياء ورفع مستوى تعاونها مع ايران في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية.