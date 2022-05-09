الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. التحقيق في محاولة شاب قاصر الانتحار حرقا

المغرب.. التحقيق في محاولة شاب قاصر الانتحار حرقا
الإثنين ٠٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

باشر الدرك الملكي بمركز السوالم التابع لسرية برشيد في المغرب التحقيق في أسباب محاولة قاصر عمره 17 عاما الانتحار حرقا بصب مادة قابلة للاشتعال على نفسه.

العالم - المغرب

وأكدت مصادر مطلعة، أن "عناصر الأمن المدني تمكنت من انقاذ قاصر من موت محقق، ونقله على وجه السرعة نحو مستشفى دار بوعزة، لتلقي الإسعافات الضرورية، عقب صبه مواد قابلة للاشتعال على جسده".

وأضافت: "تم نقل القاصر إلى المركز الصحي مع إمكانية إرساله إلى المستشفى الجامعي أبن رشد بالدار البيضاء، نظرا لخطورة وضعه الصحي".

ورجحت المصادر ذاتها، إلى أن "بعض الأسباب التي دفعت القاصر إلى الإقدام على الانتحار تعود لأسباب اجتماعية وعائلية".

وفتحت عناصر الدرك الملكي وممثل السلطة المحلية بالسوالم، تحقيقا أوليا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

روابط ذات صلة

وزير خارجية إسبانيا يعلن عن مرحلة جديدة مع المغرب

المغرب.. الإفلاس يهدد صناديق المعاشات في البلاد

بعد التحذيرات الجزائرية.. إسبانيا تؤجل ضخ الغاز إلى المغرب

اتفاق أمني مرتقب بين المغرب والاحتلال 'الإسرائيلي'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب.. التحقيق في محاولة شاب قاصر الانتحار حرقا

ربما یتم معاقبة روسيا اثر نشر هذه الصورة!

الخطوط الجزائرية تجدد أسطولها بشراء 15 طائرة جديدة

نائب الرئيس الايراني ينتقد اجراءات الحظر اللاانسانية لنظام الهيمنة

عقيلة صالح يلتقي السفير الأميركي نورلاند في القاهرة.. ووليامز تواصل لقاءاتها

رئيسي: ايران تعارض سياسات الناتو التوسعية